Jovic, gaffe social e Real furioso: addio più vicino? | FOTO

Milan, altra bravata per Luka Jovic in casa Real Madrid. Il serbo si rende protagonista di una gaffe via social e l’addio con i blancos è sempre più probabile. La società, infatti, è furiosa.

Luka Jovic ne combina un’altra. Dopo aver violato l’isolamento durante il lockdown per raggiungere la fidanzata, bravata che gli è costato una denuncia penale, il serbo ora si è beffato con un altro autogol clamoroso che compromette sempre di più il suo rapporto col Real Madrid.

L’ex Eintracht, infatti, ha postato sui social una foto (per poi rimuoverla poco dopo) in cui lo ritrae durante un barbecue con amici malgrado il recente l’infortunio al piede per cui è stato operato di recente. Il giocatore, sebbene munito ovviamente di tutore durante l’istantanea, è comunque nel pieno di una ‘festa’.

Un’immagine, questa, che ha fatto infuriare non poco la società madrilena che ha considerato poco professionale tale atteggiamento. Anche perché i giocatori, soprattutto in vista della ripresa della Liga, sono stati sottoposti a una dieta particolare che di sicuro non prevede salsicce e altre specialità dell’evento.

Che sia questa la goccia che farà traboccare il vaso? Possibile. Quel che certo è che le parti, dopo l’unione di un anno fa dopo il pagamento di 60 milioni di euro, sono davvero ai ferri corti. Da una parte un rendimento in campo non affatto all’altezza malgrado costi e premesse, dall’altra, appunto, un comportamento non sempre lineare. E il Milan, nel frattempo, osserva interessato in primissima fila.

😱 Luka Jovic de barbacoa con los amigos 🙄 ¿Se puede hacer según el protocolo de LaLiga? 🎥 IG: lukajovic pic.twitter.com/5wt2fu8ocL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2020

