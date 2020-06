Calciomercato Milan – Caccia al bomber, 5 nomi nel mirino 

Milan, ci sono cinque nomi nel mirino per il reparto avanzato. Il club cerca un finalizzatore e a prescindere da Zlatan Ibrahimovic: ecco la lista valutata dalla società.

Rinforzare l’attacco, sarà questa la priorità del Milan di Elliott per quest’estate. E a prescindere dal futuro di Zlatan Ibrahimovic. Perché da una parte c’è sempre il problema gol da risolvere, mentre dall’altra manca comunque una punta alternativa dopo la partenza di Krzysztof Piatek.

Così il Diavolo si è messo già in moto per un finalizzatore. E come riferisce Calciomercato.com, sono in particolare cinque i nomi nel mirino. Con una sola certezza alla base: non arriverà alcun big, ma al massimo un profilo che dovrà rilanciarsi o un giovane in rampa di lancio. Un giocatore, dunque, che dovrà essere valorizzato da Ralf Rangnick.

Questo potrebbe essere per esempio Sardar Azmoun, attaccante iraniano pronto a lasciare la Russia dopo 8 lunghi anni. Lo Zenit però non fa sconti, e accetterà solo offerte a partire dai 30 milioni di euro. La via alternativa porta in casa Real Madrid con Luka Jovic, ma l’unica strada percorribile è un prestito con diritto di riscatto.

Sullo sfondo c’è anche Arkadiusz Milik del Napoli, ma anche qui la richiesta è elevata poiché si va attorno ai 40 milioni di euro. Cala invece la valutazione se parliamo di Myron Boadu, poiché l’Az Alkmaar sembra accontentarsi di 25 milioni di euro.

E dalla scuderia di Mino Raiola, proprio come il talento olandese, spunta anche Donyell Malen reduce da 17 gol in 25 gare di campionato. Il 21enne è stato proposto dal noto agente in questi giorno e la società ora lo ha inserito tra i profili da valutare. Infine occhio a Mario Gotze, possibile affare a parametro zero.

