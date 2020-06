Calciomercato Milan – Caccia al terzino: due idee per il futuro

Il Milan della prossima stagione dovrebbe trovare un nuovo terzino destro, di prospettiva, per arricchire la linea difensiva.

Un obiettivo certo del calciomercato Milan in vista della prossima stagione sarà sicuramente in difesa.

Serve un nuovo terzino destro, un giocatore giovane e potenzialmente di alta qualità. Un elemento che possa dare certezza in un ruolo dove Conti e Calabria hanno recentemente faticato.

Secondo Tuttosport sono due le opzioni principali che la dirigenza ed i talent-scout del Milan starebbero valutando.

La prima è ormai nota: piace l’olandese Denzel Dumfries, terzino destro e leader del PSV Eindhoven. I rapporti con il club bianco-rosso sono ottimi, così come quelli con l’agente Mino Raiola.

Il classe ’96 è un calciatore giovane ma già piuttosto maturo grazie alla propria esperienza al PSV ed in Nazionale olandese.

L’altro obiettivo è un giovanissimo: Pierre Kalulu, difensore in scadenza con l’Olympique Lione. Talentuoso e duttile, il ventenne francese potrebbe rappresentare più un acquisto di prospettiva, per di più anche a parametro zero.

Questi i due obiettivi principali. Ma non è escluso che gli osservatori del Milan possano proporre al club altri profili di terzini ancor più interessanti ed idonei al progetto tecnico.

