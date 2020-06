Calciomercato Milan – Thiago Silva, indizio social: torna in Brasile?

Futuro Thiago Silva, arriva un indizio social. Il difensore ha sempre detto di voler chiudere la carriera in Brasile.

Thiago Silva non ha mai nascosto la sua volontà di chiudere la carriera in Brasile. Si è parlato molto in queste settimane di un possibile ritorno al Milan. Difficile, considerando l’età e l’ingaggio.

Intanto manda segnali social, ma non ai rossoneri. Infatti su Twitter il Fluminense, una delle sue prime squadre, ha pubblicato un post di Thiago con la loro maglia. Ma non è una maglia qualunque: Thiago ha deciso di diventare socio del club, così in questo post ha messo in bella vista anche il tesserino.

Potrebbe essere un indizio sul suo futuro? Perché no. Come detto in apertura, il brasiliano ha sempre detto di voler tornare un giorno in patria. E magari proprio dove tutto è iniziato, il trampolino di lancio per una carriera stupenda con il Milan, con il Paris Saint-Germain e anche con la Nazionale.

O nosso Monstro fez o pacote completo: entrou em https://t.co/LPOMbwFWAx, virou sócio junto com toda a família e, de quebra, já tá de Armadura nova personalizada! pic.twitter.com/zQAFbbw38I — Fluminense F.C. (de 🏡) (@FluminenseFC) June 8, 2020

Thiago Silva, rinnovo sempre più difficile

Il tempo passa e il contratto di Thiago Silva è sempre più vicino alla scadenza. Infatti il brasiliano ha un accordo col PSG fino alla fine di questo mese. La Ligue 1 è finita, ma ad agosto la squadra di Tuchel giocherà la Champions League. Non è da escludere il prolungamento forzato fino a fine estate, e poi si libererà.

A quel punto sarà libero da vincoli contrattuali e potrà firmare con chiunque. Il Milan sogna il suo ritorno, ma con Rangnick e senza Ibrahimovic né Maldini è dura. Ecco perché, in caso di mancato rinnovo, è più probabile che farà rientro in Brasile.

