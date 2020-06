Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Jovic primo acquisto

Come scrivono in Spagna, Jovic sarà il primo acquisto del nuovo Milan. Ma su questa indiscrezione ci sono tanti dubbi.

Secondo quanto riportato dai colleghi di TodoFichajes.com, Luka Jovic sarà il primo acquisto del nuovo Milan. Si tratta chiaramente di un’indiscrezione e non di una notizia certa, ma il nome dell’attaccante piace particolarmente nei pressi di via Aldo Rossi.

Come si legge sul portale, l’ex Eintracht dovrebbe arrivare con la formula del prestito secco per un solo anno. Secondo gli spagnoli, quindi, non ci sarebbe l’opzione di acquisto, né diritto e né obbligo.

E qui aumentano i dubbi in merito a questa voce di Calciomercato. Infatti nell’ultimo anno il Milan non ha fatto operazioni del genere, se non per Ante Rebic praticamente nelle ultime ore disponibili della scorsa sessione estiva. Ma in quel caso si è trattata di una mossa per fare l’operazione e guadagnare tempo.

Difficile quindi credere che Jovic sarà davvero il primo acquisto del Milan dell’estate. Sicuramente è un nome che piace, e su questo non abbiamo dubbi. Ma ad oggi la situazione è totalmente in alto mare per dare già per certe le trattative.

