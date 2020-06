Milan, Paulo Sousa alternativa a Rangnick? Ecco la verità

Di recente è tornato di moda il nome di Paulo Sousa per la panchina del Milan, però Ralf Rangnick rimane strafavorito per sostituire Stefano Pioli.

Più fonti danno per fatto il trasferimento al Milan di Ralf Rangnick a fine stagione, ma c’è anche chi ritiene che l’accordo non sia completamente chiuso. Il fatto che non ci sia ancora alcun annuncio lascia aperte altre ipotesi.

Nelle scorse ore è rispuntato il nome di Paulo Sousa, già accostato al club rossonero nel recente passato. Il portoghese attualmente è l’allenatore del Bordeaux e ha già guidato una squadra della Serie A, la Fiorentina.

Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it, c’è stato semplicemente un sondaggio esplorativo effettuato dall’entourage di Paulo Sousa per capire se il Milan fosse ancora interessato. Niente di più.

Rangnick rimane in pole position per la panchina rossonera e, salvo sorprese, sarà lui a sostituire Stefano Pioli. L’attuale tecnico del Bordeaux potrebbe tornare di moda solamente se saltasse l’arrivo del manager tedesco. Non sarebbe l’unica opzione della dirigenza del Milan, comunque.

LEGGI ANCHE -> CALCIOMERCATO MILAN, SZOBOSZLAI FU VICINO AL TRASFERIMENTO IN ROSSONERO