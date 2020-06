Berlusconi: “Do consigli al Milan. Ibrahimovic e Kakà obiettivi”

Le parole di Berlusconi a Telelombardia. Ha parlato del Monza, degli obiettivi di mercato e anche di Milan.

Intervenuto a Telelombardia, Silvio Berlusconi ha parlato della promozione del suo Monza in Serie B.

In questa occasione ha rivelato che Ibrahimovic e Kakà erano obiettivi di Calciomercato: “Era un nostro obiettivo vero, così come Kakà. Si sono create difficoltà extra-calcistiche e abbiamo dovuto rinunciare, ma non si sa mai“.

Sui tifosi del Milan: “Non è facile trovare un successo di Berlusconi. Ho fatto ciò che si doveva fare. Sono vicino al Milan e cerco di dare consigli utili“.

