Calciomercato Milan – Florentino Luis, concorrenza tedesca: le ultime

Cresce la concorrenza per Florentino Luis, adesso la “minaccia” per il Milan arriva dalla Germania. Le ultime news.

Non c’è soltanto il Milan sul giovane Florentino Luis. Il Benfica ha aperto alla cessione del giocatore, cosa che invece non ha fatto a gennaio. I rossoneri vogliono riprovarci perché lo ritengono perfetto per affiancare Ismael Bennacer, ma la trattativa è complicata.

I portoghesi non vogliono perdere il controllo del giocatore, e propongono il prestito secco; la formula non piace in via Aldo Rossi, che preferirebbero inserire almeno un diritto di riscatto.

Ma più il tempo passa e più l’affare si complica. Infatti pian piano la concorrenza aumenta. Come scrive TodoFichajes.com, sul giocatore adesso ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen. Gli spagnoli scrivono che il prezzo è di 20 milioni.

