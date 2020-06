Calciomercato Milan – Bennacer, ipotesi cessione: il sostituto dall’Espanyol

Continuano ad arrivare sondaggi per Bennacer, e anche da top team. Il Milan si cautela e ha già individuato il sostituto.

Per Ismael Bennacer è bagarre. Dopo il Paris Saint-Germain, all’algerino si sono interessate anche Manchester City e Real Madrid. La clausola da 50 milioni sarà attiva soltanto dal 2021, quindi ad oggi il Milan rischia di perderlo a meno.

In via Aldo Rossi la volontà è chiara: l’ex Empoli deve restare. Ma se anche il Real Madrid fa un sondaggio, allora è evidente che una piccola possibilità di cederlo c’è, soprattutto se a determinate cifre.

Ecco perché il Milan si sta cautelando. Com scrive Tuttosport di oggi, infatti, Ivan Gazidis avrebbe messo nel mirino Marc Roca, giovane e forte centrocampista dell’Espanyol, campione d’Europa con la Nazionale Under 21 spagnola.

Le caratteristiche del ragazzo sono simili a quelle di Bennacer, e i catalani lo venderebbero per circa 20 milioni. Un giocatore molto forte che, nonostante la giovane età, già da un paio d’anno guida il centrocampo della seconda squadra di Barcellona.

A proposito, è cresciuto nella cantera del Barça, e questo fa parecchio Curriculum. Potrebbe anche giocare in coppia con Bennacer, ma al momento, come scrive il giornale, Roca sembra essere un’idea solo in caso l’algerino dovesse andar via.

