Ibrahimovic e Biglia come Bonaventura: “rinnovano” fino a fine agosto

In scadenza a giugno, i tre hanno dato disponibilità a concludere la stagione. Le ultime news dalla Gazzetta dello Sport di oggi.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Giacomo Bonaventura ha trovato un accordo con il Milan per “rinnovare” fino a fine agosto. Il centrocampista è in scadenza a giugno, ma con il campionato da finire ha dato disponibilità a rimanere per altri due mesi.

Nessun calciatore è obbligato a farlo, ma Jack non ha dato alcun problema. Vuole chiudere al meglio la sua carriera al Milan e lo farà fino alla fine della stagione.

Stesso discorso anche per Lucas Biglia e Zlatan Ibrahimovic, gli altri due giocatori in scadenza a giugno. Secondo la rosea, non filtrano problemi o fumate nere anche nel caso dell’argentino e dello svedese, che quindi dovrebbero restare fino alla fine.

Per Biglia saranno sicuramente gli ultimi due mesi, mentre per Ibrahimovic è ancora tutto in gioco. Nel suo contratto c’è un’opzione per il rinnovo automatico, ma se resta o meno dipende dal nuovo allenatore, probabilmente Rangnick.

