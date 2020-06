Calciomercato Milan – Leao, anche il suo futuro in dubbio

Rafael Leao continua a non convincere il Milan e mister Pioli: il suo futuro in rossonero a questo punto resta da decifrare.

La redazione di Sportmediaset ha dato le ultime di formazione in vista della partita di Coppa Italia tra Juventus e Milan.

Si parla di un’esclusione praticamente certa per Rafael Leao. L’attaccante portoghese, dato inizialmente come possibile titolare, dovrebbe partire dalla panchina.

Il numero 17 non gode della stima di Stefano Pioli, che probabilmente si aspettava maggiori indicazioni dal classe ’99. Evidentemente non intende dargli fiducia dall’inizio.

Una esclusione che sa di bocciatura per Leao. L’ex Sporting sembra dunque non sicuro di una permanenza futura nel Milan, visto che i rossoneri non lo considerano una certezza.

Non sarà facile per il club rossonero reperire i circa 25 milioni spesi un anno fa per Leao in caso di volontà di cederlo. Un vero e proprio cruccio, visto che il Milan ha persino sacrificato Patrick Cutrone per arrivare al portoghese.

A meno di un’inversione di rotta clamorosa, Leao molto probabilmente resterà ai margini. Ma con la prossima gestione targata Ralf Rangnick qualcosa potrebbe cambiare.

