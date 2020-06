Kjaer e Musacchio si sfidano tra campo e mercato

Simon Kjaer e Mateo Musacchio si giocano il posto da titolare al fianco di Alessio Romagnoli. Il Milan valuterà il futuro di entrambi a fine stagione.

Sono giorni di intenso lavoro a Milanello in vista del match di Coppa Italia contro la Juventus. Stefano Pioli sta valutando bene i propri giocatori per schierare la migliore formazione possibile, tenendo conto delle assenze.

Il Milan dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1, con due trequartisti (Paquetà e Calhanoglu) alle spalle dell’unica punta Ante Rebic e l’inserimento di Giacomo Bonaventura come mezzala a centrocampo.

Per quanto concerne la difesa, sembra che Pioli preferisca Simon Kjaer a Mateo Musacchio come partner di Alessio Romagnoli. Già prima dello stop della stagione la gerarchia premiava il centrale danese, che anche a Torino dovrebbe partire titolare a discapito dell’ex Villarreal.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Musacchio ha già fatto sapere tramite il suo procuratore di voler lasciare il Milan. Se il suo status in squadra non dovesse cambiare, il trasferimento diverrebbe scontato. Senza scordare che il suo contratto scade a giugno 2021 e non c’è una trattativa per rinnovarlo.

Il club rossonero lascerebbe partire senza troppi problemi il difensore argentino, che non ha mai pienamente convinto da quando è arrivato nell’estate 2017. Potrebbe, invece, confermare Kjaer. Servono circa 2,5 milioni di euro per riscattare il suo cartellino dal Siviglia.

Una piccola spesa per tenere in organico un centrale che comunque può essere utile come riserva nella prossima stagione. Il Milan rinforzerà la difesa e prenderà un nuovo partner da affiancare a capitan Romagnoli. Kjaer può rimanere come alternativa di esperienza ai titolari.

