Calciomercato Milan – Thiago Silva non rinnova, Ancelotti lo tenta

Nuove importanti conferme: Thiago Silva non rinnova. Il Milan è un’opzione, ma occhio ad Ancelotti. Tutte le possibilità sul suo futuro.

Thiago Silva non rinnoverà con il Paris Saint–Germain, la conferma è arrivata ieri da l’Equipe. Secondo il giornale francese, Leonardo ha già comunicato al giocatore che non ci sarà una proposta di prolungamento.

Il difensore, come è ben noto, è in scadenza di contratto questo giugno.

Adesso ci sono tre piste per il futuro, e in ognuna di queste c’è aria di ritorno: il Milan, l’Everton e il Brasile.

Non è una novità che il Milan è alla finestra: a determinate condizioni, l’affare si può fare. Thiago sarebbe felice di ritrovare il Diavolo, ma senza Ibrahimovic né Maldini, e con un Rangnick che preferisce i giovani, è difficile andare fino in fondo.

L’Everton è una pista probabile. In questo caso ritroverebbe Carlo Ancelotti: lui e Thiago hanno lavorato insieme per pochi mesi e mai in partite ufficiali, ma è stato comunque un periodo molto importante per l difensore brasiliano.

Infine il ritorno in Brasile, in particolare al Fluminense, la squadra che lo ha lanciato. In questi giorni è ancora diventato socio del club ed è stata pubblicata su Twitter una sua foto con la maglia del Flu.

