Calciomercato Milan – Dalla Serbia: scout a Belgrado per 4 talenti

Il Milan prova a pescare in Serbia. Stasera, infatti, il club rossonero presenzierà al big match tra Partizan e Stella Rossa per osservare dal vivo quattro talenti.

Blitz del Milan in Serbia. Lo riporta il quotidiano locale Telegraf. Secondo quanto si apprende, gli scouting rossoneri, stasera, presenzieranno infatti a Partizan-Stella Rossa di Coppa per seguire quattro stelle del campionato nazionale.

Il tutto sarà possibile anche grazie alle normative vigenti nel Paese per quanto riguarda il coronavirus. Perché la gara, una bollente semifinale, sarà regolarmente a porte aperte, sebbene con pubblico ridotto e distanziato di almeno un metro.

Per quanto riguarda i talenti nel radar del Diavolo, si tratta di due talenti per ogni parte. Tra le fila dell’ex interista Dejan Stankovic, per esempio, ci sono Zeljko Gavric e Veljko Nikolic nel mirino. Il primo, classe 2000, è un’ala sinistra di grande qualità. Il secondo invece, nato il 1999, è un trequartista puro che vede in anticipo giocate illuminanti.

A proposito del Partizan, invece, i due giocatori nel mirino sono il centrocampista classe 2001 Lazar Pavlovic e il 2002 Filip Stevanovic. Quest’ultimo in particolare, 18enne a settembre, è considerata la vera grande stella del calcio serbo. E’ un fantasista con una certa predisposizione anche al gol, destinato a un futuro di primissimo livello se non avrà brusche frenate nel suo percorso di crescita.

