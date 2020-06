Milan, Calhanoglu firma: pronto il rinnovo al ribasso

Milan, Hakan Calhanoglu è pronto a firmare il prolungamento. Lo assicura il Corriere dello Sport oggi in edicola. E in più sarà un rinnovo al ribasso per il numero 10 turco. Ecco l’accordo.

Hakan Calhanoglu, in scadenza nel 2021, sarebbe in teoria un ‘pericolo’ per il Milan. Una ‘minaccia’ in stile Gianluigi Donnarumma, con le dovute proporzioni. Ma il numero 10 turco, a differenza del portiere rossonero, non sarà un’insidia nell’atto concreto per la società rossonera.

Come infatti riferisce il CorSport oggi in edicola, l’ex Bayer Leverkusen rinnoverà sicuramente il proprio contratto. E lo farà perché tutte le parti in gioco si muovono in questa direzione: il giocatore che ha cambiato anche agente per riuscirci, la società che crede nel suo potenziale e soprattutto Ralf Rangnick che stima da tempi non sospetti il 26enne.

Il prolungamento, però, potrebbe essere al ribasso sul piano economico. Lo stipendio attuale è infatti di 2.5 milioni di euro, ma la dirigenza potrebbe abbassargli l’ingaggio aumentando in cambio la durata di contratto.

Una soluzione, questa, che potrebbe andar bene al giocatore stuzzicato di lavorare con Rangnick. Tecnico, tuttavia, con cui il classe 94 è destinato a cambiare nuovamente posizione dopo aver riassaporato la trequarti tanto gradita con Stefano Pioli. Per Calhanoglu si va infatti verso un ritorno al 4-4-2, chissà poi se con qualche deroga…

