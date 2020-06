Calciomercato Milan – Due nomi caldi per affiancare Bennacer

Doppio obiettivo in casa Milan: blindare Ismael Bennacer e trovargli un compagno di reparto all’altezza. Per quanto riguarda i rinforzi, ci sarebbero già due nomi caldi.

Trattenere Ismael Bennacer e trovargli un compagno di reparto all’altezza. Sarà questa la doppia missione del Milan per la prossima sessione estiva che vedrà una rivoluzione soprattutto in mediana.

Per quanto riguarda l’algerino, il giocatore è già blindato da una clausola rescissoria dal valore di 50 milioni di euro. La società non vuole privarsene e la posizione è chiara: no a sconti e non si accettano contropartite tecniche.

Da Paris Saint-Germain e Manchester City, intanto, si registrano solo sondaggio esplorativi ma senza entrare nei dettagli e soprattutto senza proposte concrete. Difficilmente qualcuno pagherà la clausola, e se così fosse, nella peggiore della ipotesi, sarebbe comunque super plusvalenza per la società milanista.

Per quanto riguarda invece il compagno di reparto, come riferisce Tuttosport sono due i noi caldi nel mirino del Milan: Marc Roca dell’Espanyol, il quale potrebbe sia sostituire che affiancare l’ex Empoli, o Tiémoué Bakayoko che completerebbe perfettamente una mediana a due con il 22enne nato ad Arles. Il problema principale per l’ex rossonero, però, è l’alto ingaggio che dovrebbe sensibilmente abbassare in caso di ritorno a Milanello.

