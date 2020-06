Milan, futuro Florentino: la posizione del Benfica

Florentino piace al Milan ma non solo. Il centrocampista è finito nel mirino dei grandi club europei, come Real e Manchester United. La posizione del Benfica.

Portare a Milano Florentino non sarà per nulla facile. Il centrocampista del Benfica è finito da tempo nel mirino del Milan, che ha provato ad acquistarlo nella sessione di mercato invernale.

Le parti però non sono riuscite a trovare un accordo. In estate il Diavolo ci riproverà: si lavora sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto a 30/40 milioni di euro.

Il Benfica – come spiega ‘O Jogo’ – non ha alcuna intenzione di svendere il proprio giocatore e ad oggi non ci sono trattative avanzate che lasciano pensare che Florentino possa lasciare il Portogallo a breve.

Il Milan, inoltre, non è l’unico club interessato al centrocampista. Dalla Spagna arrivano conferme sul fatto che Florentino sia sul taccuino anche del Real Madrid, intenzionato a ringiovanire la mediana. Attenzione, inoltre, a Manchester United e Bayer Leverkusen.