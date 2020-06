Sky – Gazidis torna a Milanello, assente Maldini

Gazidis è tornato a Milanello stamattina dopo diverso tempo. Assente invece Paolo Maldini. La squadra si è allenata sotto gli occhi dell’ad.

Dopo una lunga assenza, questa mattina Ivan Gazidis è tornato a Milanello. L’amministratore delegato rossonero, come riportato da Sky Sport, ha assistito all’allenamento di oggi insieme a Frederic Massara, il direttore sportivo del Milan.

Probabilmente il dirigente sudafricano ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra in vista del ritorno in campo, in programma venerdì contro la Juventus per la semifinale di Coppa Italia di ritorno.

Assente invece Paolo Maldini, che nel corso di questi mesi è sempre stato vicino a giocatori e allenatore, nonostante le tante voci sul suo futuro.