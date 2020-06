Dalla Francia: nuova idea per la panchina del Milan

In Francia non sono convinti al 100% che Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan. Spunta ora un ex tecnico del PSG come nuova opzione.

È Ralf Rangnick il prescelto di Elliott Management Corporation e di Ivan Gazidis per guidare il Milan nella prossima stagione. Le trattative vanno avanti da tempo ormai.

Più fonti rivelano che l’accordo è praticamente definito, ma l’annuncio verrà dato solamente a fine campionato per non turbare la squadra e Stefano Pioli. Ma c’è anche chi dice che non è ancora fatta e lascia aperte le porte ad altre soluzioni per la panchina rossonera.

In Francia il quotidiano L’Equipe ha inserito il Milan tra le squadre nelle quali potrebbe approdare Laurent Blanc. L’allenatore francese è senza squadra da tre anni, ovvero quando terminò la sua esperienza nel Paris Saint-Germain. Adesso sembra intenzionato a tornare e ha più opzioni.

Oltre al Milan, secondo L’Equipe ci sono altre sei possibili destinazioni per Blanc: Schalke 04, Borussia Dortmund, Fenerbahce, Fiorentina, Newcastle United e Valencia. Ovviamente non c’è da escludere che vi siano anche altre alternative per il tecnico transalpino, desideroso di rimettersi in gioco dopo anni di stop.

LEGGI ANCHE – MILAN NEWS, ACCORDO GAZIDIS-GIOCATORI SUL TAGLIO INGAGGI