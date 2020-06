Sky – Milan, confronto Gazidis-giocatori: i temi trattati

Importante colloquio oggi a Milanello tra Ivan Gazidis e i calciatori del Milan. Si è parlato sia di riduzione degli ingaggi che di altri argomenti.

Oggi Ivan Gazidis ha fatto visita a Milanello per la prima volta da quanto sono ripresi gli allenamenti. C’è stato un confronto con la squadra e Sky Sport ha spiegato gli argomenti discussi.

Innanzitutto, l’amministratore delegato ha comunicato di aver accettato al proposta dei giocatori sul taglio del 50% degli stipendi del mese di aprile. Da parte loro sono sono anche emerse alcune perplessità inerenti la poca presenza di Gazidis a Milanello e anche il ritardo nel rispondere sulla questione degli ingaggi.

Il manager sudafricano ha replicato con lucidità ai calciatori, scusandosi per i ritardi avuti. Ha promesso di essere maggiormente presente, anche se in Inghilterra ai tempi dell’Arsenal non era abituato a farlo quando ricopriva la carica di CEO.

Gazidis ha dato rassicurazioni per quanto riguarda le possibilità della società: la proprietà è forte, anche se il processo sarà lento. Ha confermato che verranno compiuti importanti investimenti sullo stadio.

L’amministratore delegato del Milan ha chiesto alla squadra di dare il 200% in questo finale di stagione. I prossimi due mesi rappresenteranno un esame per tutti. Stefano Pioli ha ancora delle chance di restare in panchina.

Gazidis ha voluto far sentire la presenza della società e motivare il gruppo a 48 ore dal big match di Coppa Italia contro la Juventus a Torino.

