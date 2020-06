Rivera si propone al Milan: “Ho il patentino di allenatore”

Viaggia verso i 77 anni, ma Gianni Rivera sogna ancora di riuscire ad allenare. Ha preso il tesserino e si candida anche per il Milan, scherzosamente.

Gianni Rivera è una leggenda del Milan, squadra nella quale ha militato per diciannove stagioni riuscendo a vincere praticamente tutto. È stato anche il primo giocatore italiano a vincere il Pallone d’Oro, nel 1969.

In un’intervista concessa al settimanale Oggi si è proposto, ironicamente, per la panchina rossonera: «Quando giocavo non ho mai guardato gli altri. Avevo una mia idea di calcio offensivo. E mi piacerebbe metterla in pratica. Sì, ho preso da poco il tesserino e posso allenare. Anzi, se il Milan ha bisogno di una mano, io sono qua…».

Ovviamente quella di Rivera è una boutade che non avrà alcun seguito. Il Milan ha altre idee per la guida tecnica. Da tempo Ivan Gazidis è in trattativa con Ralf Rangnick, manager tedesco che dovrebbe fare sia da allenatore che da direttore tecnico.

