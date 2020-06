Calciomercato Milan – Sorpasso inglese per Bakayoko

Brutta notizia dalla Francia: i rossoneri rischiano di perdere terreno nella corsa a Bakayoko per la prossima stagione.

Ostacolo inglese per il Milan nella cosa al mediano Tiemoué Bakayoko.

Da settimane i rossoneri stanno valutando il ritorno in Italia del centrocampista classe ’94, che ha già militato nel Milan durante la stagione 2018-2019.

Bakayoko lascerà il Monaco e tornerà al Chelsea per fine prestito. Ma è destinato a rifare le valigie: non rientra infatti nel progetto tecnico di mister Lampard.

Il Milan lo vorrebbe in prestito ma, secondo l’emittente francese RMC Sport, Bakayoko è molto tentato dalla proposta del West Ham.

Gli Hammers puntano all’acquisto a titolo definitivo di Bakayoko, che andrebbe ad arricchire la linea mediana della squadra di Londra.

West Ham dunque in pole per l’ex rossonero, con il Milan che deve sperare di puntare sulla voglia di Bakayoko di giocare nuovamente a San Siro da titolare.

Operazione ancora in piedi ma resta più difficile dalla concorrenza inglese. A meno che il Milan stesso non provi a pareggiare l’offerta economica per Bakayoko anche grazie ad alcune cessioni onerose.

LEGGI ANCHE -> PIOLI SPIEGA IL CONFRONTO CON GAZIDIS