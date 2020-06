Milan, Thiago Silva in Brasile: l’annuncio ufficiale

In questi giorni il nome di Thiago Silva è stato accostato anche alla Fluminense. Il club brasiliano – attraverso una nota – ha voluto far chiarezza sulla trattativa

Il futuro di Thiago Silva resta ancora tutto da scrivere. Il difensore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la sua speranza è ancora quella di continuare l’avventura sotto la Torre Eiffel.

Priorità dunque al Psg ma se non si dovesse trovare un accordo, che ad oggi appare complicato, il brasiliano si guarderà attorno. In questi giorni Thiago è stato accostato a Milan, Everton, Arsenal, Barcellona e Manchester United.

L’obiettivo del calciatore è quello di giocare in una squadra di alto livello che gli possa permettere di competere per traguardi importanti e allo stesso tempo di arrivare ai Mondiali, che si svolgeranno in Qatar nel 2022, nel miglior modo possibile.

L’ipotesi Brasile al momento non è dunque presa in considerazione, anche se si è fatto il nome della Fluminense. Ci ha pensato, però, lo stesso club – attraverso una nota apparsa sui propri canali ufficiali – a smentire ogni tipo di contatto con il giocatore: “Non sono in corso trattative con Thiago Silva”, si legge su Twitter.