Dove vedere Juve Milan Coppa Italia 2020: canale tv e link streaming

Dove vedere Juventus Milan, la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020. Canale RAI e link streaming per assistere al match di stasera.

Finalmente si gioca! Il Milan torna in campo contro la Juventus, partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020.

I rossoneri, senza Ibrahimovic, Theo e Castillejo, devono fare un’impresa per riuscire a qualificarsi per la finale. Si riparte dall’1-1 dell’andata, firmato Rebic e Cristiano Ronaldo.

La partita è in programma oggi 12 giugno alle ore 21:00, chiaramente sarà visibile sui canali della RAI, che detiene l’esclusiva della Coppa Italia.

Nella serata di ieri il Premier Giuseppe Conte ha firmato l’ultimo decreto, quindi c’è il via libera totale del Governo per tornare a giocare. Una bella notizia per i tifosi, ma quelli rossoneri dovranno subito soffrire.

Andiamo a vedere di seguito come e dove vedere la semifinale di Coppa Italia 2020 Juve-Milan in tv e in streaming.

Juve Milan, dove vederla in tv e streaming

Juventus-Milan, come anticipato, sarà visibile sulla RAI, più precisamente sul canale Rai Uno. Il fischio d’inizio è alle 21:00, ma ci sarà un ampio pre-partita sul canale Rai Sport HD. Interviste, approfondimenti e molto altro ancora su tutto ciò che riguarda la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Per quanto riguarda invece lo streaming, non basterà altro che accedere su PC a RaiPlay a questo link. Per chi vuole seguirla su Smartphone e Tablet dovrà scaricare l’applicazione gratuita Rai Play e da lì accedere al servizio. Tutto molto semplice!