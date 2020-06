Inzaghi-show in allenamento: gol ed esultanza “pazza” – VIDEO

Super Pippo Inzaghi non smette di fare gol, anche da ex giocatore. La sua rete in allenamento con il Benevento è già virale.

Filippo Inzaghi è nato per il gol. Il feeling con la rete avversaria non si è esaurito neanche dopo il ritiro dell’attaccante dal calcio giocato.

L’ex Milan oggi allena il Benevento, con enorme successo visto che i campani stanno dominando la Serie B 2019-2020.

Ma come detto Pippo non ha perso lo smalto da goleador. Lo ha dimostrato in allenamento con la sua squadra, durante il quale si è improvvisato nuovamente centravanti d’area di rigore.

Un video pubblicato dal Benevento mostra Inzaghi andare a segno come ai bei tempi, sfruttando un cross dalla destra e girando in gol con un colpo di testa da bomber puro.

L’esultanza di Super Pippo è già virale: corsa e urla come ai vecchi tempi, quando segnava gol a dir poco storici ed emozionanti con la maglia numero 9 rossonera.

LEGGI ANCHE -> IBRAHIMOVIC ESCLUSO DALLO STADIUM