Ibrahimovic non sarà a Torino: il motivo

Zlatan Ibrahimovic non sarà al seguito dei suoi compagni oggi a Torino per Juventus-Milan. L’attaccante non ha il permesso.

Zlatan Ibrahimovic non sarà a Torino questa sera per Juventus-Milan. Assente dal campo, per squalifica, ma anche dalle tribune dell’Allianz Stadium.

Ibra in sintesi non ha il permesso per osservare da vicino la semifinale di Coppa Italia. E’ stato escluso per motivi di sicurezza e di protocollo sanitario.

Lo riporta Gazzetta.it, facendo intendere come Ibra per la prima volta da quando è tornato al Milan resterà lontano dalla squadra.

Fu presente in tribuna a San Siro per Milan-Verona, gara saltata per un attacco influenzale. Ma lo svedese volle comunque assistere al match e mostrare vicinanza ai compagni rossoneri.

Oggi invece Ibrahimovic è stato costretto a restare a Milanello. Lo Stadium di Torino poteva accogliere massimo 300 persone sugli spalti, tra addetti ai lavori e dirigenti.

Sessante invece il numero di persone del Milan che si recheranno stasera nell’impianto bianconero. L’attaccante classe ’81 non fa parte della spedizione, vista anche l’indisponibilità effettiva.

Automatica l’esclusione di Ibra, che ne ha approfittato per allenarsi a parte, con l’intento di recuperare la condizione muscolare in vista della ripresa del campionato.

