Ibrahimovic rischia di saltare Milan-Verona: Sky svela il motivo

Ibrahimovic potrebbe saltare Milan-Verona di domani pomeriggio. Le ultimissime da Sky Sport sul suo infortunio

Milan-Hellas Verona potrebbe essere la prima gara del 2020 dei rossoneri senza Zlatan Ibrahimovic. Stefano Pioli ha rivelato in conferenza stampa che lo svedese potrebbe rimanere fuori dalla formazione titolare o addirittura dai convocati.

Sky Sport in questi minuti ha rivelato il motivo di questo possibile stop. L’attaccante in settimana ha avuto l’influenza e un fastidio al polpaccio. Che è già superato, ma unito all’altro problema avuto in questi ultimi giorni potrebbe portare il Milan a fare a meno di lui e tenerlo a riposo. Sarebbe sicuramente una grave perdita per il Diavolo vista l’incisività di Ibra: il suo ingresso contro il Torino, insieme a quello di Hakan Calhanoglu, ha decisamente spostato gli equilibri.

In caso di forfait, Pioli potrebbe schierare un attacco inedito: Rafael Leao insieme ad Ante Rebic. Quest’ultimo è intoccabile visto l’ottimo momento di forma. Bene anche il portoghese, anche lui decisivo con l’ingresso in Coppa Italia. Possibile esclusione anche di Simon Kjaer e Rade Krunic: influenza per il difensore, risentimento muscolare per il centrocampista.

Il Milan quindi potrebbe affrontare il Verona senza questi tre giocatori. In difesa è automatico il ritorno di Mateo Musacchio, mentre a centrocampo bisognerà fare diverse valutazioni. Franck Kessie sicuro del posto, Bennacer è squalificato. Senza Krunic, Pioli potrebbe decidere di utilizzare Calhanoglu in quella posizione.

