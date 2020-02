La diretta live di Milan-Verona. Risultato e cronaca in tempo reale. Aggiornamenti minuto per minuto da San Siro sul match di oggi.

20′ – Rebic riceve al limite dell’area, si gira e prova il sinistro da fuori. Facile per Silvestri.

13′ – GOL DEL VERONA! Faraoni anticipa i difensori e sul cross di Zaccagni batte Donnarumma.

12′ – Milan prima volta pericoloso. Theo Hernandez sfonda a sinistra ma cerca Rebic e non calcia.

7′ – L’Hellas gioca a viso aperto, il Milan non ha ancora preso le misure.

1′ – Partita iniziata!

14:58 – Tutto pronto a San Siro, squadre in campo.

14:48 – Le squadre sono rientrati negli spogliatoi dopo il riscaldamento. Ormai manca poco al fischio d’inizio della partita.

14:00 – La diretta testuale di Milan-Verona, dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale della partita.

Benvenuti alla diretta live di Milan–Verona. Risultato e cronaca in tempo reale della partita di oggi a San Siro, valida per la 22^ giornata di Serie A. I rossoneri cercano la quarta vittoria di fila in campionato ma è durissima. L’Hellas è una delle favole di questa stagione e in più non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, messo ko dall’influenza e da un risentimento al polpaccio. Mancheranno anche Simon Kjaer e Rade Krunic.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Leao.

All: Pioli

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre

All: Juric