Milan Verona, Sky o DAZN? Dove vederla in streaming e diretta tv

Milan-Verona su Sky o DAZN? Tutte le informazioni su come vedere la partita di domani in programma alle 15:00

Milan–Verona su Sky o DAZN? La domanda dei tifosi è sempre la stessa quando si avvicina la partita dei rossoneri. La gara contro l’Hellas sarà un’esclusiva di Sky Sport. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni utili su come vedere la partita in diretta streaming e in tv.

Il Milan arriva a questa sfida con tre vittorie di fila, cinque se consideriamo anche i due successi in Coppa Italia contro SPAL e Torino. Adesso però arriva il Verona, squadra sorpresa di questa stagione. I rossoneri tra l’altro non avranno Zlatan Ibrahimovic a disposizione: influenza e risentimento al polpaccio lo hanno messo ko. Stefano Pioli dovrà fare a meno di lui, di Simon Kjaer e di Rade Krunic. Ma adesso andiamo a scoprire come e dove vedere Milan-Verona in streaming e diretta tv.

Milan-Verona in diretta tv

La partita, come detto in apertura, è un’esclusiva di Sky Sport. Comincerà alle 15:00 e sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Il collegamento inizierà intorno alle 14:30, ovvero dopo Juventus-Fiorentina, la partita che apre la domenica di Serie A. Sarà un breve pre partita con collegamenti da San Siro, interviste e approfondimenti. Alle 15:00 poi l’ingresso in campo e l’inizio del match fra Milan e Verona.

Dove vedere Milan Verona in streaming

Per quanto riguarda lo streaming, non sarà possibile vedere la partita su DAZN. Per vedere sui dispositivi mobile, quindi smartphone, tablet e PC, è necessaria l’applicazione Sky GO, scaricabile gratuitamente su tutti gli store. Da lì si potrà accedere al pacchetto di abbonamento e assistere comodamente alla partita. Se non sei abbonato a Sky, l’alternativa è NOW TV, la web tv di Sky accessibile tramite abbonamento di un giorno, due settimane o un mese.

Le probabili formazioni

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Leao.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.