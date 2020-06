Juve Milan 0-0, Coppa Italia 2020: risultato e cronaca in diretta live

Risultato, gol e diretta live di Juventus-Milan, la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020. Si riparte dall’1-1 dell’andata a San Siro.

Al primo minuto di gioco la Juventus è già ad un passo dal gol del vantaggio. Super azione di Alex Sandro a sinistra, il cross basso è per Douglas Costa che col mancino non trova la porta in diagonale. La squadra di Pioli fa un enorme fatica ad uscire, e la Juve macina e macina gioco.

Al 15′ calcio di rigore in favore dei bianconeri: tocco col braccio di Conti, Orsato decide dopo il consulto col VAR. Cristiano Ronaldo prende il palo, ma poi Rebic fa una sciocchezza e si fa espellere. Milan in dieci praticamente per tutta la gara.

I bianconeri tengono palla, ma è pericoloso soltanto Matuidi. Il Milan regge e pian piano riesce anche a farsi vedere dalle parti di Buffon: è di Conti il primo tiro, ma altissimo. Al 40′ Calhanoglu pennella una punizione per la testa di Romagnoli, il capitano la sfiora soltanto.

Il tabellino di Juventus-Milan

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Kessie; Paquetá, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

Juve (4-3-3): Buffon, Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Costa, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Arbitro: Orsato

Marcatori:

Ammoniti: Pjanic

Espulsi: 15′ Rebic