Juventus-Milan, pagelle e tabellino

PRIMO TEMPO – Partenza, via e Milan quasi subito sotto di 1-0. E’ Douglas Costa a graziare il Diavolo dopo appena un minuto di gioco con una conclusione a un soffio, ci pensa poi anche Cristiano Ronaldo sbagliando un rigore al 16esimo.

E su ribaltamento di fronte post-penalty arriva l’altro episodio chiave dei primi 45 minuti: l’espulsione di Ante Rebic per intervento scomposto su Danilo. Il destino sembra divertirsi nell’infierire, come se non bastassero le molteplici assenze. La gara, ancor prima della superiorità numerica, è comunque nelle mani della Juventus col Diavolo che si limita a contenere e prendere le misure.

Juventus-Milan, voti e tabellino

Ammoniti: 42′ Pjanic,

Espulsi: 16′ Rebic

Juventus (4-3-3): Buffon 6, Danilo 6, de Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 6.5; Matuidi 6, Pjanic 6, Bentancur 7; Douglas Costa 6, Dybala 6, Cristiano Ronaldo 5.5

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 6; Conti 5.5, Kjaer 6, Romagnoli 6, Calabria 6; Bennacer 6, Kessie 6; Paquetá 5.5, Bonaventura 5.5 (dal 51′ Leão), Calhanoglu 5; Rebic 4.5. All. Pioli 6

Juventus-Milan, le pagelle

Donnarumma 6: bravo nell’intuire la conclusione di Ronaldo dal dischetto, anche se poi il palo fa il resto. Al 30esimo ci mette invece i guantoni su Matuidi quasi a botta sicura.

Conti 5.5: una partenza apparentemente positiva, poi la sfortuna e l’ingenuità con quel tocco di gomito che regala il vantaggio bianconero. Buona occasione sprecata al 23esimo con conclusione dal limite.

Kjaer 6: colpo di testa provvidenziale al 12esimo con de Ligt pronto a concludere a rete, anche se l’azione è poi interrotta per il rigore bianconero. Entra subito in partita e si conferma una certezza per la retroguardia milanista.

Romagnoli 6: preciso e puntuale come suo solito. Colpo di testa impetuoso al 28esimo su minaccia bianconera. Che occasione al 40esimo nell’area avversaria.

Calabria 6: ha il compito impossibile di sostituire Theo Hernandez, non può certo farlo ma in cambio consegna una prestazione difensiva all’altezza nella prima parte.

Bennacer 6: più quantità che qualità, perché è chiamato agli straordinari contro lo strapotere juventino.

Kessie 6: il segugio rossonero, questa volta, è più un cerbero fisso davanti all’area rossonera aspettando gli avversari. Una presenza importante per la squadra di Pioli. Bravo nell’immolarsi su Dybala al 50esimo.

Paquetá 5.5: dopo un minuto si fa saltare troppo facilmente da Alex Sandro che quasi serve l’assist perfetto a Douglas Costa. Parecchio generoso però in fase di ripiego. Pian piano si affaccia anche in avanti.

Bonaventura 5: dà doverosamente una mano alla fase difensiva, ma manca quel brio necessario in attacco. Al 36esimo quasi ci usciva una sua classica incursione ma è stroncato sul più bello. Al 47esimo grande traversone per Calhanoglu. (dal 51′ Leão)

Calhanoglu 5: ha il compito di illuminare considerando anche le varie assenze, ma ci riesce poco. Ripiega ma non riesce a incidere in attacco nel primo tempo. A inizio ripresa il vero primo squillo con un inserimento quasi letale.

Rebic 4.5: i palloni non gli arrivano e fatica a entrare in partita. Poi l’intervento choc, di certo non intenzionale, che lo rende rapidamente da uomo della speranza a giocatore della condanna.

