André Silva scatenato: doppietta a Piatek, segna di tacco

Andre Silva ancora protagonista con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Il portoghese ha vinto il derby contro Piatek: doppietta e gol di tacco.

Andre Silva vince il derby contro Piatek. I due attaccanti si sono sfidati questo pomeriggio in Hertha Berlino-Eintracht Francoforte: a sbloccare il match ci ha pensato il polacco.

Poi, l’ingresso in campo, nel secondo tempo del portoghese, ha cambiato la partita: con una doppietta, che porta l’ex Porto a 14 gol stagionali, i rossoneri hanno ribaltato il match, finito poi 4-1.

Da segnalare c’è soprattutto il primo centro di Andre Silva, arrivato con uno splendido tacco, che ha fatto impazzire i tifosi dell’Eintracht.

Buone notizie, dunque, per il Milan, che può davvero sperare nel riscatto da parte dei tedeschi del centravanti portoghese, che ricordiamo è sbarcato in Germania in prestito biennale.

Il suo riscatto – così come quello di Rebic per i rossoneri – andrà discusso a breve.