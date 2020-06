Ibrahimovic, rush finale e poi addio: Gazidis ha deciso

Zlatan Ibrahimovic e il Milan: sarà addio. Come infatti riferisce il CorSport oggi in edicola, l’Ad Gazidis ha preso la sua decisione dopo il caos di mercoledì scorso.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, l’addio è ormai sancito come assicura il CorSport oggi in edicola. Ma prima di salutarsi definitivamente, le parti termineranno questo finale di campionato nel modo più dignitoso e professionale possibile.

A tal proposito il 38enne, reduce da una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro, probabilmente si sottoporrà a un nuovo controllo medico lunedì. La speranza è quello di riaverlo in campo a inizio luglio, magari per il match con la Lazio del 4 luglio o per la nuova sfida con la Juventus del 7.

Ieri non ha presenziato allo Stadium, in quanto è rimasto a Milanello dove ha lavorato con gli altri acciaccati Léo Duarte e Mateo Musacchio. Per quanto riguarda invece il futuro, è tutto ormai deciso: l’Ad Ivan Gazidis – riferisce il Corriere – ha infatti deciso che finirà qui l’avventura milanista dell’attaccante scandinavo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la rottura definitiva tra calciatore e dirigente nell’incontro di mercoledì al centro sportivo, dove Ibra non le ha mandate a dire davanti a tutto lo spogliatoio. Non ci dovrebbero essere margini per un ripensamento. Non con Ralf Rangnick in arrivo e senza più Zvonimir Boban e (forse) anche Paolo Maldini.

