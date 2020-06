Milan, Bologna-Ibra: l’annuncio di Bigon

Ibrahimovic ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Tra le squadre interessate al bomber svedese sembrava esserci anche il Bologna. Le parole di Bigon

Il Direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Il futuro dell’attaccante resta tutto da scrivere e tra le squadre interessate al giocatore del Milan c’è anche il club rossoblu.

La possibilità di vedere Ibra, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, con Sinisa Mihajlovic ha scaldato i cuori dei tifosi del Bologna ma il ds ha smentito ogni tipo di trattativa:

“Comprendo la suggestione medica, si tratta di un nome importantissimo e di alto livello. E’ normale che faccia rumore, ma per noi non è una possibilità – ammette ai microfoni di ‘Radio1’ – Non c’è più alcun contratto reciproco. Lo scorso inverno si è sentito con mister Mihajlovic, poi ha fatto le sue scelte e da allora la vicenda non è più stata presa in considerazione”.