Sportmediaset – Ibrahimovic, domani nuovi esami. Futuro in Svezia

Domani a Milano ulteriori controlli al polpaccio infortunato Zlatan Ibrahimovic, di rientro dalla Svezia dove potrebbe tornare dopo l’addio al Milan molto probabile.

La carriera di Zlatan Ibrahimovic potrebbe proseguire in Svezia. Il rinnovo di contratto con il Milan appare improbabile, soprattutto dopo l’ultimo confronto avuto con Ivan Gazidis.

Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, è probabile che l’attaccante rossonero decida di trasferirsi all’Hammarby. Si tratta della squadra della quale è co-proprietario e con la quale si è allenato durante il lockdown italiano. Ieri era a Stoccolma proprio per vederla da vicino e sembra che sia anche stato nello spogliatoio, violando il protocollo di sicurezza sanitaria.

Intanto domani Ibrahimovic è atteso per nuovi esami al polpaccio infortunato qualche settimana fa. Si tratta della terza visita totale sostenuta. Zlatan scalpita per tornare a giocare e la ferita si sarà cicatrizzata totalmente, potrà pensare di essere convocato per Milan-Roma del 28 giugno a San Siro. A Lecce toccherà ancora ad Ante Rebic sostituirlo al centro dell’attacco.

