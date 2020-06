Milan su Dragowski? La contromossa della Fiorentina

La Fiorentina vuole difendersi da un eventuale assalto del Milan o di squadre estere per Dragowski e sta già studiando una strategia per tenere il polacco.

Il Milan ha come priorità il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, ma è normale che si guardi attorno. Se non arriverà la firma di Gigio, il club sarà costretto a venderlo per comprare un altro portiere.

Tra i profili che interessano c’è Bartlomiej Dragowski della Fiorentina. La società viola, però, è poco propensa a trattare la cessione del proprio estremo difensore. A tal proposito, sta già preparando una mossa per respingere l’eventuale assalto del Milan o di altre squadre.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, la Fiorentina ha in mente di offrire a Dragowski un nuovo rinnovo di contratto. Dopo aver già prolungato fino al giugno 2023, la dirigenza viola è pronta a migliorare ulteriormente l’ingaggio del polacco e ad allungare di un anno l’accordo.

Il patron Rocco Commisso e il management sportivo della Fiorentina hanno le idee chiare: Dragowski deve restare a Firenze. Oltre al Milan, anche club della Bundesliga e della Premier League sono interessati al portiere. Salvo sorprese, non ci sarà alcun trasferimento nella prossima sessione del calciomercato.