Calciomercato Milan – Kalulu, tutto confermato: domani le visite mediche 

Milan, sarà Pierre Kalulu il primo rinforzo estivo. Le visite mediche, infatti, sono state soltanto rinviate a domani. Resta l’accordo per il jolly francese che può ricoprire tre ruoli.

Pierre Kalulu e il Milan, abbraccio solo rinviato. Come infatti riferiscono sia il Corriere della Sera che Tuttosport oggi in edicola, l’intesa resta e le visite mediche sono state soltanto spostate a domani. Il giocatore, dunque, è comunque atteso in Italia a breve dove firmerà un contratto quinquennale, il primo da professionista nella sua carriera.

Si tratta di un rinforzo per la fascia destra occupata al momento da Andrea Conti e Davide Calabria, ma si tratta di un jolly che all’occorrenza può muoversi anche sull’altra corsia o come difensore centrale. E’ considerato un predestinato da molti, ma finora non ha mai giocato nella prima squadra del Lione.

Chiuso da Léo Dubois, Rafael e Kenny Tete, il 17enne non ha avuto modo di affacciarci nella formazione di Rudi Garcia e così ha deciso di dare una svolta alla carriera. Protagonista con 16 presenze condite da tre assist nelle due ultime Youth League, è stato convocato anche dalla nazionale francese under 18 e 20.

Il giocatore di origini congolesi arriverà a parametro zero grazie a una segnalazione del caposcout Geoffrey Moncada e all’affondo del Dt Paolo Maldini. E’ stato infatti quest’ultimo a convincere l’atleta, proprio come fece con Theo Hernandez la scorsa estate. L’ultimissimo regalo al Milan, probabilmente, prima dei saluti finali.

LEGGI ANCHE: CAOS IBRAHIMOVIC, SCATTA L’INDAGINE DELLE AUTORITA’