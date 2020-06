Milan, destino segnato per Pioli: via alla rivoluzione

Milan, Stefano Pioli è appeso a un filo destinato a spezzarsi a fine stagione. Come infatti riferisce il CorSera oggi in edicola, dopo l’eliminazione in Coppa Italia, l’addio è inevitabile. In arrivo, piuttosto, c’è una super rivoluzione.

Milan, destino segnato per Stefano Pioli. Soprattutto adesso che il Diavolo ha perso anche la strada secondaria per l’obiettivo Europa, è tutto virtualmente già definito.

Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, solo un clamoroso ribaltone non preventivabile potrebbe trattenere in panchina il tecnico dopo l’eliminazione in Coppa Italia.

Servirebbe un miracolo nelle restanti 12 partite di campionato adesso. Ma si tratta di una strada tutta in salita, anche perché i rossoneri, in questo rush finale, dovranno affrontare quasi tutte squadre che li precedono in classifica.

Insomma, non proprio un calendario in discesa. Piuttosto un crash test, dove verrà valutata l’affidabilità e le doti di molti elementi in rosa anche dal futuro in bilico. Perché il Milan, quel che è certo, è che si appresta all’ennesima rivoluzione estiva e su tutti i livelli.

Dalla scrivania, passando per la panchina e infine anche per lo stesso spogliatoio. Paolo Maldini per esempio è fortemente in bilico, Pioli è praticamente ai saluti così come di fatto anche Zlatan Ibrahimovic. Sta per iniziare piuttosto l’era targata Ralf Rangnick, dove cambieranno davvero tante cose.

