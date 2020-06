Calciomercato Milan, altro colpo a zero dalla Francia

Secondo Sky Sport, anche il Milan vuole Malang Sarr. Un’altra occasione a parametro zero dalla Francia. Ecco di chi si tratta.

Il Milan ha già preso Pierre Kalulu dal Lione a parametro zero. Era atteso oggi in Italia, ma arriverà mercoledì per le visite mediche. Ma il Diavolo ha un altro colpo in canna: si tratta di Malang Sarr, difensore centrale del Nizza, anche lui in scadenza a giugno 2020.

Come riportato da Sky Sport, ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di questo giocatore. Classe 1999, è considerato uno dei difensori più talentuosi della Francia. Il Nizza non è riuscito a fargli rinnovare il contratto, quindi ora Sarr è libero di legarsi a qualsiasi altro club.

L’Inter lo vuole da tempo: Antonio Conte lo considera perfetto per la sua linea a tre a sinistra (il giocatore infatti è mancino). Ma adesso Giuseppe Marotta e Piero Ausilio devono fare i conti anche con la concorrenza del Milan, oltre a quella di altri club d’Europa.

LEGGI ANCHE >> IBRAHIMOVIC, FUTURO IN SVEZIA