Calciomercato Milan – Kalulu, visite mediche rinviate: non arriverà oggi

Kalulu non verrà oggi in Italia per le visite mediche. Il giocatore è atteso a Milano mercoledì. Le ultime news di Calciomercato.

Pierre Kalulu è il primo acquisto del Milan. L’Equipe ha anticipato la notizia, poi confermata anche da fonti italiane. Gianluca Di Marzio, il massimo esperto di Calciomercato, ha dato gli ultimi aggiornamenti proprio in questi minuti.

Oggi il ragazzo era atteso a Milano per le visite mediche, ma sono state rinviate a mercoledì, anche se l’ufficialità si saprà soltanto nella giornata di domani. Nessun contrattempo né intoppi nella trattativa, solo problemi di natura logistica.

Il giocatore infatti non ha avuto ancora il via libera per viaggiare in Italia. Intanto ha detto il suo sì al Milan: firmerà un contratto di cinque anni. Kalulu sarà un giocatore del Milan, semplicemente c’è bisogno di qualche giorno in più per il suo arrivo e le visite mediche.

