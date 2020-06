Milan news – Oggi risonanza magnetica per Ibrahimovic

Nuovi esami per Zlatan Ibrahimovic, il cui polpaccio destro è in via di guarigione. Il Milan attende l’esito del controllo per capire quando potrà giocare.

Nella giornata odierna sarà più chiaro quanto Zlatan Ibrahimovic potrà tornare in campo. Infatti, è arrivata la conferma di Sky Sport sulla risonanza magnetica al polpaccio destro alla quale il giocatore si sottoporrà.

Improbabile un rientro per il match Lecce-Milan di lunedì. Più possibile un ritorno per la sfida della domenica successiva contro la Roma a San Siro. La squadra ha bisogno del centravanti svedese, importante punto di riferimento nello spogliatoio e in campo.

In base ai risultati della risonanza magnetica, verrà predisposto il lavoro che Ibrahimovic dovrà svolgere nei prossimi giorni per tornare in piena condizione fisica.

