NOW TV, pass gratis per gli abbonati in Premier League

In Premier League si presta attenzione ai tifosi con abbonamenti che non potranno andare allo stadio. Per loro ticket gratuiti per accedere a NOW TV.

La Premier League è pronta a ripartire mercoledì ed è stata presa un’iniziativa interessante per andare incontro ai tifosi abbonati. Essi non potranno andare allo stadio e quindi è stata pensata una mossa per cercare comunque di accontentarli.

Secondo quanto rivelato dal tabloid Daily Mail, ai possessori di abbonamenti di ogni squadra inglese verranno offerti due “Day Pass” giornalieri gratuiti NOW TV per guardare da casa le partite sfruttando il servizio streaming di Sky.

Con i match a porte chiuse ci saranno migliaia di tifosi che non potranno sfruttare il proprio abbonamento allo stadio. Delle 92 partite rimanenti, 64 saranno trasmesse in diretta su Sky Sports. Ogni pass consente l’accesso 24 ore su 24 a tutti i canali tramite NowTV. Coloro che non sono abbonati Sky Sports potranno comunque guardare due partite gratis.

In Premier League si è trovato un accordo per questa soluzione, così da evitare le richieste di rimborso degli abbinamenti. Il Tottenham, ad esempio, consente la possibilità di domandare un rimborso parziale o di utilizzare il credito per accedere all’abbonamento della prossima stagione.