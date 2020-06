Champions ed Europa League: ufficiali le nuove date

Ad agosto sia la Champions che l’Europa League riprenderanno finalmente. Oggi la UEFA ha indicato il programma con le date delle due prestigiose competizioni.

La UEFA ha comunicato ufficialmente le date per la conclusione di Champions ed Europa League. Era atteso per oggi l’annuncio ed è finalmente arrivato.

Il programma della UEFA Champions League 2019/20

7-8 agosto: ritorno ottavi di finale (sedi da confermare)

12-15 agosto: quarti di finale (Lisbona)

18-19 agosto: semifinali (Lisbona)

23 agosto: finale (Lisbona)

Tutte le partite si giocheranno alle ore 21:00 La data per il sorteggio di quarti di finale e semifinali verrà comunicata a tempo debito e il calendario verrà annunciato dopo questo sorteggio.

Il programma della UEFA Europa League 2019/20

5–6 agosto: ottavi di finale (sedi da confermare)

10–11 agosto: Quarti di finale (Colonia, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen)

16–17 agosto: semifinali (sedi da confermare)

21 agosto: finale (Colonia)

Le sfide degli ottavi di finale inizieranno alle 18:55 o alle 21:00, mentre tutte le successive sfide inizieranno alle 21:00. Le date per i quarti di finale e le semifinali verranno comunicate successivamente; seguirà l’esatto programma di gara.

Le partite degli ottavi che erano state posticipate, Inter-Getafe e Siviglia-Roma, si giocheranno in un match secco singolo. Niente andata e ritorno, dunque. Da segnalare che sia per Champions che per Europa League sarà possibile fare cinque sostituzioni a partite. Inoltre, le squadre potranno registrare tre nuovi giocatori per la lista A.