Sky – Milan, futuro segnato per Maldini e Ibrahimovic

Sembra ormai scontato il destino di Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic, diretti verso l’addio al Milan al termine della stagione. Arriverà, invece, Ralf Rangnick.

Nella giornata delle conferme sull’arrivo di Ralf Rangnick al Milan è inevitabile parlare anche del futuro di Paolo Maldini. L’approdo in rossonero del manager tedesco comporterà il suo addio.

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, sicuramente Maldini lascerà il club. Per due volte si è esposto pubblicamente nel dichiarare che Rangnick non fosse adatto al Milan, pertanto è difficile immaginare che possa collaborare con lui. L’ex allenatore di Schalke 04 e Lipsia avrà anche un ruolo dirigenziale, dunque per la leggenda rossonera i margini operativi si ridurrebbero.

Oltre a Maldini, anche Zlatan Ibrahimovic è destinato a dire addio al Milan. Il suo contratto è in scadenza a fine giugno 2020 e verrà prolungato solamente fino ad agosto, ovvero fino al termine della stagione. Non si andrà oltre, sia perché il centravanti svedese non è granché felice sia perché il club è poco propenso a dare un alto ingaggio a un giocatore di quasi 39 anni. Non sembra esserci la volontà comune di rinnovare.

