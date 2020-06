Rangnick prossimo allenatore del Milan: durata contratto e ingaggio

Emergono conferme e dettagli sull’arrivo di Ralf Rangnick al Milan, dove sarà allenatore e manager. Entro fine giugno incontro con Gordon Singer a Londra.

In queste ore stanno giungendo nuove conferme sul trasferimento di Ralf Rangnick al Milan. Anche Sky Sport poco fa ha ribadito che il tedesco sarà il prossimo allenatore rossonero.

Il giornalista sportivo Manuele Baiocchini ha spiegati che i contatti con Rangnick sono andati avanti anche durante la fase di lockdown. A mancare è l’ultimo faccia a faccia per mettere nero su bianco l’accordo sul contratto. L’attuale Head of Sport and Development Soccer della Red Bull sarà sia allenatore che manager al Milan.

Anche Claudio Raimondi per Sportmediaset conferma l’arrivo di Rangnick, spiegando che tra 10 giorni concluderà la sua esperienza con il gruppo Red Bull. Verso fine mese ci sarà l’incontro a Londra con Gordon Singer per dare impulso concreto alla rivoluzione del Milan.

Per il tedesco pronto un contratto triennale da 5 milioni di euro netti e un’opzione per una quarta stagione. Rangnick sarà allenatore e responsabile dell’area tecnica. L’incontro con Singer porterà a un impegno formale e vincolante. Per l’annuncio si dovrà attendere la conclusione della Serie A, dunque bisognerà aspettare inizio agosto.

