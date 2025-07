Resteranno solo due giovani: Allegri vuole tenerli in rosa

Allegri potrebbe convincersi definitivamente a tenersi in prima squadra due giovani che si stanno mettendo in luce in allenamento

La nuova era targata Massimiliano Allegri è iniziata da una settimana. Lunedì i primi allenamenti ufficiali della stagione sotto le direttive del nuovo allenatore, che si è presentato anche alla stampa lo stesso giorno al mattino. Fra i giocatori convocati per il raduno ci sono, come al solito, anche diversi ragazzi del Milan Futuro o della Primavera. Ad esempio, abbiamo visto coinvolto negli esercizi sui campi di Milanello anche Christian Comotto, uno dei giocatori più promettenti del vivaio rossonero che, nella scorsa stagione, è stato protagonista con Federico Guidi in Primavera.

Per lui quest’anno ci sarà sicuramente un salto di categoria: potrebbe far parte del Milan Futuro, che ha l’obiettivo di tornare presto in Lega Pro, oppure Allegri potrebbe addirittura decidere di tenerlo in prima squadra. Non è da escludere anche l’idea prestito. Oltre a lui, anche altri ragazzi si sono messi in luce e uno di questi è stato anche citato da Allegri in conferenza stampa, segnale che non è da escludere non solo una sua permanenza ma anche un ruolo importante.

Allegri se li tiene stretti, i due giovani possono restare

Il Milan in questo momento non ha terzini titolari: c’è una trattativa seria per Archie Brown del Gent, che sembra sia stato scelto come erede di Theo Hernandez. In conferenza stampa, Allegri ha citato Davide Bartesaghi, oltre ad Alex Jimenez per la corsia di destra (ma l’importanza dello spagnolo in prima squadra era già cosa nota), per il ruolo di terzino a sinistra: l’allenatore sembra apprezzare le qualità del terzino italiano, che potrebbe quindi restare col ruolo di vice Brown.

Bartesaghi offre ad Allegri anche la possibilità di giocare, eventualmente, da braccetto a sinistra in una difesa a tre, ulteriore elemento che gioca a suo favore per una probabile conferma. Oltre a Bartesaghi, che è ormai in prima squadra da due stagioni, si è messo in luce anche Vittorio Magni, un altro protagonista della scorsa stagione sia nel Milan Futuro che con la Primavera: classe 2006, è anche lui un esterno di difesa, capace di giocare sia a destra che a sinistra. Un jolly a tutti gli effetti, un ragazzo di grande intensità, corsa e anche una discreta qualità di base. Sono questi gli elementi che potrebbero convincere Allegri a tenerselo stretto, anche grazie al suo sponsor: con Corradi, nuovo collaboratore dell’allenatore rossonero, ha collezionato 17 presenze con l’Italia U19, selezione allenata dall’ex attaccante.