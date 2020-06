Calciomercato Milan, dalla Spagna: accordo totale con Donnarumma

Gianluigi Donnarumma avrebbe deciso di proseguire la propria avventura con la maglia del Milan. Ecco il contratto che è pronto a firmare il portiere

Continuano a intensificarsi le voci che vogliono Gianluigi Donnarumma prossimo al rinnovo di contratto. In Spagna si spingono anche oltre, sostenendo che l’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto.

Un accordo – come si legge su ‘TodoFichajes’ – che sarà per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2023: il Milan avrebbe accettato di mantenere una parte fissa del proprio stipendio, aumentando i bonus. Donnarumma avrebbe così deciso di continuare la propria avventura in rossonero, che lo porterà ad essere uno dei tre calciatori più pagati in Serie A.