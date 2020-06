Paquetá, nuova chance in un altro ruolo?

Lecce-Milan, Lucas Paquetá si scalda. L’impiego non è certo, ma Stefano Pioli è stuzzicato nel dargli una seconda chance magari in un altro ruolo…

Lecce-Milan, nuova possibile chance per Lucas Paquetá. E forse anche in un ruolo a lui più gradito rispetto alla fascia. Come infatti riferisce Tuttosport, Stefano Pioli questa volta sta valutando l’inserimento del brasiliano sulla trequarti in vista del ritorno in campionato.

Con Zlatan Ibrahimovic squalificato e Ante Rebic riconfermato prima punta, resta infatti un posto libero nel quartetto offensivo. Spazio che potrebbe essere colmato con l’utilizzo dell’ex Flamengo, reduce da una prestazione di grande sacrifico in Coppa Italia ma non brillante in fase offensiva.

Ma a differenza del match contro i bianconeri, questa volta il sudamericano agirebbe appunto dietro il centravanti. L’idea è questa, ma al ci sono certezze poiché resta in auge un ballottaggio con Giacomo Bonaventura che da trequartista anche potrebbe dare un grosso apporto.

Bisognerà capire quale saranno le priorità in casa rossonera. L’esperienza e la predisposizione al gol farebbe propendere infatti per Jack, ma la programmazione futura – dove l’ex Atalanta non rientra dato il scadenza in contratto – potrebbe forse spingere per l’impiego del brasiliano chiamato a una svolta considerando i 38 milioni di euro spesi nel gennaio del 2019.

