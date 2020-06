Calciomercato Milan – Pronto un rientro in rossonero

Milan, a volte ritornano. E’ infatti pronto un rientro per i rossoneri a fine stagione. Nonostante l’uscita nella scorsa estate, un vecchio volto è pronto a riaffacciarsi a Milanello.

Ritorno ‘sgradito’ in casa Milan. Si tratta di Ricardo Rodriguez, esterno rossonero attualmente in prestito dal PSV Eindhoven ma destinato ai saluto col club olandese. Lo assicura Tuttosport oggi in edicola.

Il giocatore, trasferitosi in prestito secco con la possibilità di discutere l’acquisto a fine stagione, rientrerà infatti virtualmente o concretamente a Milanello a fine stagione. Nel frattempo la sua stagione è finita qui, da momento che il campionato olandese si è fermato ad aprile causa coronavirus senza assegnare il titolo.

Una nuova grana, dunque, per un Diavolo che ritroverà così un vecchio esubero. Ma l’ex Wolfsburg ritornerà in Lombardia solo per ripartire velocemente. Non rientra infatti nei piani della società e il giocatore chiede continuità in vista dell’Europeo, così come aveva già fatto la scorsa estate.

Cercato dal Fenerbache e stuzzicato anche dal Napoli di Gennaro Gattuso, alla fine il 27enne ha scelto l’Olanda per rilanciarsi. Ma non ha avuto pienamente modo, considerando le 9 gare che si sarebbero dovute ancora disputare. Il Milan continua a valutarlo 5 milioni di euro, una cifra considerata alta dalla società neerlandese contraria anche all’inserimento di Denzel Dumfries nell’affare.

