Rinnovo Romagnoli – Milan ottimista, stanziato il budget

Il Milan vuole ottenere la firma di Alessio Romagnoli con tempistiche abbastanza rapide. Il suo contratto scade a giugno 2022 e si vuole accelerare adesso.

Il Milan con Mino Raiola dovrà discutere di più giocatori. Si va da Zlatan Ibrahimovic a Gianluigi Donnarumma, passando anche per Alessio Romagnoli.

Il capitano rossonero ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e il club intende trovare un accordo entro i prossimi mesi per evitare di ritrovarsi in una situazione “pericolosa” tra un anno.

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, a calciomercato.com spiega che il Milan è ottimista sul rinnovo di Romagnoli. Il giocatore ha sempre mostrato attaccamento alla maglia, rifiutando ghiotte offerte soprattutto dall’estero. Il Chelsea era pronto a ricoprirlo d’oro, ma ha preferito rimanere in rossonero.

Il Milan ha già stanziato un budget per il prolungamento contrattuale dell’ex difensore della Roma. Il suo attuale ingaggio è di quasi 3,5 milioni di euro netti e con Raiola punta a ottenere un piccolo aumento. Il confronto diretto tra Ivan Gazidis e l’agente deve ancora avvenire, ma non tarderà molto.

Il club di via Aldo Rossi mira a raggiungere un accordo già quest’estate, così da mettersi al riparo da eventuali pericoli. Portare un calciatore a un anno dalla scadenza può essere un rischio. A tal proposito, il Milan dovrà riuscire a chiudere l’intesa anche con Donnarumma, il cui contratto scade nel 2021. La sua situazione è più urgente.

